РИАМО - 4 мар. В подмосковной Кубинке завершил свою работу временный инфекционный госпиталь, развернутый министерством обороны РФ для лечения больных с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

В госпитале работали более 500 военных медиков. Их уже начали отправлять в пункт постоянной дислокации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

С начала пандемии временный медцентр для лечения жителей Подмосковья разворачивали в Кубинке 5 раз. За все время было вылечено более 13 тыс. пациентов.

Работа военно-медицинских специалистов получила высокую оценку региональных властей.

В Московской области стабилизировалась ситуация с распространением Covid-19. В связи с этим в регионе отменили использование QR-кодов вакцинированного и переболевшего, а также ограничения в сфере проведения культурно-массовых мероприятий.

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