РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 мар. Злоумышленники похитили у предпринимателя из Щелкова 10 млн рублей, сообщается в Telegram-канале «Подмосква».

Мужчина решил снять деньги со счетов, чем и воспользовались грабители. Когда предприниматель зашел в «Кофе Хаус» на Кутузовском проспекте, шестеро неизвестных спровоцировали драку и отобрали у него рюкзак с деньгами.

На данный момент двоих злоумышленников задержали, ведется поиск их сообщников и похищенных денежных средств.