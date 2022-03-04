РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. В подмосковном Подольске 5 марта на центральном автовокзале сотрудники Мострансавто планировали поздравлять всех с Масленицей и Международным женским днем, дарить цветы и конфеты, угощать блинами всех желающих, праздничные мероприятия пришлось отменить, сообщила «РИАМО в Подольске» пресс-служба предприятия.

«Акция АО «Мострансавто» по раздаче блинов пассажирам компании в честь Масленицы, запланированная на 5 марта, отменена», - говорится в сообщении.

Также акции не будет на автовокзалах в Чехове и Серпухове.