РИАМО - 4 мар. За минувшие сутки на территории Московской области выявили 1 565 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 944 700 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным, коллективный иммунитет в Подмосковье составляет 56,8%. Полную вакцинацию в регионе прошли более 5 млн человек.

С пятницы в Подмосковье отменяют QR-коды вакцинированного и переболевшего коронавирусом.

Публичные мероприятия по-прежнему проводить нельзя. Исключения составляют мероприятия, которые организуют органы госвласти.

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