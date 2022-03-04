РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мар. На фоне стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в городском округе Мытищи возобновляется проведение диспансеризации взрослого и детского населения, включая углубленную – для пациентов, переболевших новым штаммом, сообщается на сайте администрации горокруга.

Также возобновлено проведение профосмотров и Дней семейного здоровья.



Записаться на диспансеризацию можно на региональном Портале государственных услуг uslugi.mosreg.ru или по номеру телефона: 122. Также можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>