РИАМО - 4 мар. Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» задержали 58-летнего ранее неоднократно судимого жителя Реутова, подозреваемого в краже банковской карты и снятии с нее 43 тыс. рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по г.о. Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 40-летней местной жительницы о краже с ее банковской карты денежных средств в размере 43 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления доставлен в отдел полиции ранее неоднократно судимый 58-летний местный житель. Полицейскими установлено, что находясь в гостях в квартире на ул. Победы, он совершил кражу банковской карты из сумки заявительницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.