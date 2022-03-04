РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мар. В городском округе Мытищи управляющим компаниям предписали устранить 141 нарушение жилищного законодательства в домах, сообщается на сайте администрации горокруга.

Всего с начала года в Подмосковье было устранено более 2 тыс. таких нарушений.

«С начала года Госжилинспекция Московской области выявила в многоквартирных домах региона 1 839 нарушений жилищного законодательства и обязала управляющие организации их устранить», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Она добавила, что основными стали вопросы уборки наледи и сосулек с крыш, а также перерасчетов за коммунальные услуги.