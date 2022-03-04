РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мар. На базе лицея №34 в городском округе Мытищи появился класс школьного лесничества, сообщает контрольное управление администрации муниципалитета.

В лицее по инициативе экологов администрации округа состоялся круглый стол, посвященный теме экологического образования детей, в котором приняли участие директор МБОУ «Лицей №34» Светлана Титкина совместно с педагогами, директор Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Петр Слесарев со своими коллегами и экологи.

Обсудили ближайшие планы и реализацию проекта в рамках летнего экологического лагеря «Зеленая планета», а также было выдвинуто предложение о создании на территории лицея тепличного комплекса для практических занятий юных лесничих, в которых смогут принимать участие не только школьники, но и дошколята.

Завершающим и ключевым моментом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве и создании школьного лесничества между образовательным учреждением и Дмитровским филиалом ГКУ МО «Мособллес».

Мытищи является лидером в вопросах реализации экологических программ и пилотных проектов, и передовиком в вопросах экопросвещения. В 2019 году был открыт МБОУ «Лицей №34», который единственный в округе имеет экологический профиль. За три года работы лицея, его руководство и педагогический состав сумели при поддержке экологов контрольного управления и управления образования округа стать крупнейшей образовательной площадкой для реализации многочисленных экологических проектов всех уровней.

Так юные лицеисты систематически участвуют в акциях по лесовосстановлению «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево». И уже приглашали к себе на экологические уроки сотрудников Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес», совместно с которым сажали желуди и учились ухаживать за молодыми дубами после всходов.

Поэтому создание на базе МБОУ «Лицей №34» школы лесничества стало логичным продолжением сотрудничества всех уровней для развития экопросвещения юных мытищинцев и воспитания бережного отношения к природе.