РИАМО - 4 мар. В России за минувшие сутки умерли 776 человек, у которых был подтвержден коронавирус. С начала пандемии заболевание не смогли побороть 354 787 человек, сообщатся на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве умерли 79 человек с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 69, в Воронежской области – 27, в Алтайском крае, Ростовской области и Красноярском крае – по 24, в Подмосковье – 19, в Самарской области – 18, в Пензенской и Челябинской областях – по 17.

За прошедшие сутки в стране было зафиксировано 89 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Врачам удалось вылечить еще 160 507 пациентов.

За весь период пандемии число случаев инфицирования достигло 16 775 024. Инфекцию побороли 14 263 191 человек.

Ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, в связи с чем отменяется ряд ограничений. Так, в нескольких регионах РФ отменили QR-коды, сняли ограничения с групп риска – людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Однако ношение защитных масок остается обязательным.

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