РИАМО - 4 мар. Еще 3638 человек выздоровели после коронавируса в Москве. С начала пандемии число вылечившихся от Covid-19 в городе составило 2 501 129, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в Москве выявили 2463 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в столице официально зарегистрировали 2 706 980 случаев заражения Covid-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации обстановки с коронавирусом в городе и отменил ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии.

В столице полностью отменили использование ковидных QR-кодов, а также ограничения на посещение кафе, театров и музеев.

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