РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Более 30 дворовых территорий в подмосковном Красногорске благоустроили в прошлом году, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«В 2021 году проведено благоустройство 32 дворовых территорий. Мы сделали 5 детских площадок по программе губернатора «Наше Подмосковье». По просьбам жителей благоустраиваем парки - имени Карбышева в поселке Нахабино, в поселке Новый, на улице Братцевской в Путилкове», - сказал Волков.

В рамках регионального проекта «Комфортная городская среда» завершается реконструкция набережной Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма.