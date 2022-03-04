РИАМО - 4 мар. За прошедшие сутки в Москве выявили 2463 случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии число официально зарегистрированных случаев в городе достигло 2 706 980, сообщает столичный оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в городе. В связи с постепенной стабилизацией обстановки и уменьшением госпитализаций городские медучреждения начали возвращаться к работе в обычном режиме.

Кроме того, в Москве отменили обязательный перевод 30% сотрудников на удаленный режим работы и все ограничения на посещение кафе, театров и музеев, введенные ранее из-за пандемии.

Также в столице полностью прекратили использование ковидных QR-кодов.

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