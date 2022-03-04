РИАМО - 4 мар. За прошедшие сутки в России выявили 89 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев составило 16 775 024, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Свердловской области выявили 4785 случаев Covid-19, в Самарской – 3623, в Санкт-Петербурге – 3422, в Республике Башкортостан – 3297, в Нижегородской области – 3177, в Пермском крае – 2950, в Воронежской области – 2642, в Саратовской – 2575, в Ростовской – 2499, в Москве - 2463.

Очередная волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад. В некоторых регионах ослабляются меры борьбы с распространением инфекции.

Так, в ряде субъектов РФ, таких как Москва и Подмосковье, отменили обязательные QR-коды и сняли ограничения с людей старшего возраста.

В стране продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку можно поставить бесплатно в любой из доступных отечественных вакцин.

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