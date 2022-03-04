РИАМО - 4 мар. Государственная дума России приняла законопроект о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Распространителям грозит крупный штраф или срок, сообщает ТАСС.

Распространение заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ под видом достоверной информации будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или лишением свободы на срок до 3 лет.

За распространение фейков лицом, использующим свое служебное положение, группой лиц или группой лиц с искусственным созданием доказательств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В случае, если распространяемая фейковая информация повлечет за собой тяжкие последствия, виновного ждет лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.