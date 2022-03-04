РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Свыше 40 домов в подмосковном Красногорске смогли подключить газ по программе социальной газификации в прошлом году, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.
3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.
Он добавил, что в нынешнем году в рамках программы газ должны провести не менее чем в 28 населенных пунктах округа.
«С этого года (2022 года – ред.) жители с невысоким уровнем доходов, семьи с детьми, одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 65 лет, а также ветераны смогут бесплатно установить газовое оборудование. Это было отдельным поручением губернатора Андрея Воробьева», - отметил Волков.
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации.
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