РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Свыше 40 домов в подмосковном Красногорске смогли подключить газ по программе социальной газификации в прошлом году, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«Городской округ Красногорск является одним из самых газифицированных в Московской области. Но это не значит, что мы не должны доводить газ до каждого дома. В минувшем году нам удалось догазафицировать 8 населенных пунктов и обеспечить 46 домов газом», - сказал Волков.

Он добавил, что в нынешнем году в рамках программы газ должны провести не менее чем в 28 населенных пунктах округа.

«С этого года (2022 года – ред.) жители с невысоким уровнем доходов, семьи с детьми, одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 65 лет, а также ветераны смогут бесплатно установить газовое оборудование. Это было отдельным поручением губернатора Андрея Воробьева», - отметил Волков.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации.