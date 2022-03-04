РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Свыше 350 новых опор освещения установили в подмосковном Красногорске в минувшем году по программе «Светлый город», сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«В рамках программы «Светлый город» установлено 357 новых опор с протяженностью линий более 10 км. Стало светлее для 30 тыс. наших жителей», - сказал Волков.

Он добавил, что в округе проводят модернизацию электросетей. Удалось отремонтировать 15 трансформаторных подстанций.

«С «Мособлэнерго» мы проработали и заключили дорожную карту. У нас очень часто идут отключения электричества в Нахабине. Мы должны сделать акцент на бесперебойное электроснабжение. Это для нас является приоритетной работой в текущем году», - подчеркнул Волков.