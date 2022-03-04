РИАМО - 4 мар. В этом году в жилых домах на западе столицы установят 119 новых лифтов. Работы проведут по региональной программе капремонта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Больше всего лифтов заменят в здании в Раменках по адресу: Мичуринский проспект, дом №29, корпус 4. В панельном доме 1997 года постройки установят 8 лифтов.

Лифты также обновят в зданиях по адресам: Рублевское шоссе, дом №18, корпус 3, набережная Тараса Шевченко, дом №1 и других.

В общей сложности в этом году в городе планируют заменить свыше 2,2 тыс. лифтов. Наибольшее количество - 391 лифт - установят на юго-востоке столицы.

В рамках программы капремонта лифты заменяются до окончания срока эксплуатации (25 лет). В случае, если требуется замена нескольких лифтов в одном подъезде, работы проводятся поочередно.