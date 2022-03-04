РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Качество водоснабжения для 20 тыс. жителей микрорайона Путилково подмосковного Красногорска улучшилось с открытием станции очистки воды в 2021 году, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«В рамках государственной программы «Чистая вода» в 2021 году нам удалось для 20 тыс. человек создать благо – мы открыли станцию очистки воды на ВЗУ в Путилкове. Благодаря этому удалось улучшить качество водоснабжения и очистить воду от железа и других примесей», - сказал Волков.

Он добавил, что в минувшем году в поселке Светлые горы проложили водопроводные сети для подключения 98 участков многодетных семей. Для 3500 человек в поселке Ильинское-Усово построили водопровод и переключили на новый водозаборный узел ГК «ПИК».