РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 мар. В подмосковном Щелкове прошел рейд по обеспечению безопасности дорожного движения на остановках общественного транспорта, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Сотрудники ОГИБДД и представители министерства транспорта Московской области провели профилактические беседы с водителями.



Автомобилистам напомнили о недопустимости оставления машин на остановках общественного транспорта. Это создает неудобства для пассажиров и водителей, а также повышает вероятность ДТП.