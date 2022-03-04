РИАМО - 4 мар. В подмосковных пунктах временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР пройдут ярмарки вакансий. Участникам расскажут о рабочей деятельности в регионе, необходимых документах для трудоустройства, ознакомят с актуальными вакансиями, а также с графиком и условиями работы, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, задача региона - не только обеспечить комфортные условия для проживания, но и помочь с поиском работы тем, кто этого хочет.

«В эти дни на базе лагерей, где сейчас проживают беженцы, будут находиться представители разных компаний. Всем им требуются кадры, среди востребованных профессий: швеи, администраторы, няни и воспитатели, сварщики, строители и мастера отделочных работ, контролеры на техническое производство и другие. В нашем регионе много возможностей для трудоустройства, уверена, ярмарка поможет всем желающим найти работу по душе», – сказала Каклюгина.

Ярмарки пройдут с 4 по 10 марта в следующих местах: 4 марта – «Звонкие голоса» в Клину, 9 марта – «Осетр» в Зарайске, 10 марта – «Осташево» в Волоколамском округе, «Мечта» в Подольске, лагерь им. 28 Панфиловцев в Волоколамском округе, «Лесная поляна» в Коломне.