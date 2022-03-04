РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Свыше 260 подъездов отремонтировали в многоквартирных домах подмосковного Красногорска в прошлом году, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«За прошлый год было отремонтировано 263 подъезда. Проведен капитальный ремонт 103 многоквартирных домов», - сказал Волков.

Он добавил, что в 8 МКД выполнены кровельные, фасадные работы, в 48 домах заменены 123 лифта. В 30 МКД отремонтированы системы газоснабжения.