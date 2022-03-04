РИАМО - 4 мар. Благоустройство Юбилейного проспекта с созданием зон отдыха и новых парковочных мест планируется провести в подмосковном Реутове до конца года, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Юбилейный проспект в Реутове вошел в число 50 общественных территорий Подмосковья, которые ожидает благоустройство в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», - отмечается в сообщении.

Планируется, что в результате благоустройства пешеходная часть улицы будет выполнена в плиточном мощении, тротуары расширены, на широких участках разместятся зоны отдыха. Кроме того, планируется замена уличного освещения и организация декоративной подсветки, в качестве озеленения будут высажены деревья и кустарники.

В 2020-21 годах в Реутове благоустроен участок улицы Южной от ул. Октября до Юбилейного проспекта, а также территория Александровского сквера и участок Юбилейного проспекта. В результате благоустройства дублер улицы Южной стал пешеходной зоной.

Здесь максимально сохранены старые деревья и высажены новые, расставлены удобные лавочки и качели-гамаки, перголы, появилась новая детская игровая площадка, деревянный настил, также появился арт-объект стела с надписью «Реутов». Пешеходная часть улицы замощена плиткой, сделана велодорожка и озеленена территория. На участке Юбилейного проспекта и в Александровском сквере выполнено обустройство пешеходных дорожек, установили новые опоры уличного освещения, а также обустроили парковочные карманы.