РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Чуть менее 400 ветхих и аварийных домов планируют расселить в подмосковном Красногорске по программе реновации до 2035 года, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«Красногорск является одним из 17 округов Подмосковья, где в 2022 году будет дан старт программе реновации. Наши жители из бараков, хрущевок и малоэтажек должны переехать в благоустроенные квартиры в новых современных домах», - сказал Волков.

Он также добавил, что по предварительным расчетам, до 2035 года в Красногорске должны расселить 396 ветхих и аварийных домов.