РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Свыше 1,2 тыс обманутых дольщиков получили ключи от своих квартир в ЖК Красногорска в 2021 году, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«Очень важный для нас вопрос, я бы сказал, вопрос чести – это восстановление прав обманутых дольщиков. Тут есть положительная динамика. Я рад сообщить, что в течение прошлого года 1 263 восстановили эти права, мы выдали им ключи в четырех больших МКД», - сказал Волков.

Он добавил, что речь идет о жилых комплексах «Опалиха О3», «Спасский мост» и «Пятницкие кварталы».

«Отдельно хочу поблагодарить всех, кто был задействован в сдаче последнего дома в ЖК «Спасский мост». Мы в целом ушли от проблемы обманутых дольщиков на этой территории», - подчеркнул Волков.

По словам главы муниципалитета, в апреле нынешнего года планируется сдача последнего проблемного дома в ЖК «Опалиха О3».

«Плюс у нас задача построить там в этом году (2022 году – ред.) школу на 825 мест и садик на 310», - сообщил Волков.