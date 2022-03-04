РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. В подмосковном Подольске отменили празднование Масленицы на горнолыжном комплексе «Красная горка», сообщил «РИАМО в Подольске» директор комплекса Искандер Сабуров.

«Мы готовились к Масленице: установили бревно для боев мешками, зимнее чучело почти смастерили, учили частушки и готовили горы к большому празднику 6 марта. Но все-таки приняли решение, что солидарны с городом. В Подольске отменили массовые муниципальные мероприятия по этическим причинам, поэтому 6 марта и наши народные гуляния мы отменили», - сказал Сабуров

Несмотря на приход весны, комплекс по-прежнему открыт и работает каждый день. В нем можно активно провести время всей семьей. Встретиться с друзьями, покататься, пообщаться, перекусить в кафе.

«Мы верим, что быть с близкими, быть сильными, не терять силу духа очень важно сейчас. Мира в каждом доме!» - заключил Сабуров.