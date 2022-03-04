РИАМО - 4 мар. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу новогодних световых конструкций, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

«Часть новогодних украшений, в том числе праздничные ели, убрали в середине января, а световые тоннели, арки, светящиеся шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны, - отметил Петр Бирюков. - Зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы».

Заместитель Мэра рассказал, что после демонтажа украшения доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников.

«Специалисты проверят их на предмет повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт, ведь все декоративные конструкции в столице используются повторно, - подчеркнул Петр Бирюков. - Для украшения улиц, парков, скверов и площадей используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии».

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в этом году в новогодние праздники Москву украшали более 4 тыс. различных световых конструкций.