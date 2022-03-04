РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мар. Спасатели Балашихи вместе с сотрудниками ГИМС МЧС России по региону, муниципальных аварийно-спасательных отрядов и волонтерами ВОСВОД продолжают контролировать обстановку на водоемах для предупреждения несчастных случаев, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

Первые дни весны ознаменовались в регионе плюсовыми дневными температурами. Всего за несколько дней снега в городе практически не осталось. Однако в лесных массивах и на водоемах его по-прежнему много. И акваторию рек и озер по-прежнему покрывает лед, который с каждым днем становится все более опасным для выхода на него человека.

«Спасатели ежедневно проводят замеры льда на реках и озерах в районах реагирования и каждый раз констатируют увеличение количества опасных мест, где лед очень тонкий и не способен выдержать вес человека. На сегодняшний день ряд водоемов полностью освободились от льда, но на большинстве из них ледяной покров еще сохраняется и продолжает привлекать внимание экстремалов, желающих испытать судьбу», - сказал первый замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

Он добавил, что опасность, которую представляет выход на лед водоемов в период плюсовых дневных температур, очевидна и попросил жителей не рисковать собственным здоровьем и жизнью.

Он просит горожан обращать внимание на состояние льда. Он стал серым, пористым и непрочным.

"Вы можете взять его в руки и увидите, как он тут же превратится в воду. Разве такой лед сможет выдержать ваш вес? Будьте бдительны и не испытывайте свою судьбу. Передвигайтесь по твердой и прочной поверхности, и проблем в жизни у вас будет меньше», - заключил Беловошин.