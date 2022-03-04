РИАМО - 4 мар. Утром в пятницу в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 142 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково 7 рейсов задержаны и 52 отменены, в Домодедове 9 рейсов задержаны и 8 отменены, в Шереметьеве 16 рейсов задержаны и 50 отменены.

Отмен и задержаний рейсов не зафиксировано только в подмосковном аэропорту Жуковский.

Информацию о задержке или отмене рейса пассажиры узнают от авиакомпаний или обслуживающих аэропорт организаций непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.