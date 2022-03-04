РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. За прошлый год в подмосковном Красногорске отремонтировали 40 км дорог, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

3 марта в ДК «Подмосковье» Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«Многое сделано на муниципальных дорогах. За прошлый год отремонтировано 40 км дорог, 30 стихийных «народных троп» превратились в удобные благоустроенные пешеходные дорожки», - сказал Волков.

В качестве примера он привел обустроенную дорожку от поселка Новый до деревни Ивановское и станции МЦД-2 Красногорская.

«В минувшем году для обеспечения транспортного сообщения жителей улиц Благовещенской, Ткацкой фабрики и Фабричной со станцией МЦД-2 Опалиха открыт новый муниципальный маршрут 38К», - добавил Волков.