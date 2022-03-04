РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 мар. Матрас сгорел в одной из квартир Королева, никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

В квартире дома №14 на улице Тарасовской произошло возгорание. Очевидцы заметили дым из окна.

«Мы сразу вызвали пожарных, дыма было немного, но тем не менее, дом многоэтажный и лучше быть начеку. К счастью, обошлось без последствий», - сказал собеседник агентства.

По словам очевидца, эвакуировать из дома никого не понадобилось. В квартире загорелся матрас и его быстро потушили, пожарные не успели приступить к работе. В происшествии никто не пострадал.