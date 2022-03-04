РИАМО - 4 мар. Готовность метромоста между станциями «Внуково» и «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии столичного метро оценивается в 81%. Его протягивают через реку Ликовка, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

«Ликовский (Пыхтинский) метромост станет 12 метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что сейчас в столице функционируют 11 метромостов. Самый старый был построен в 1937 году – Смоленский метромост через Москву-реку на Филевской линии.

Самый новый мост – Митинский – был возведен на Арбатско-покровской линии в 2009 году.

«На будущих станциях «Пыхтино» и «Внуково» ведутся работы по разработке грунта котлованов, устройству основных конструкций, переустройству инженерных коммуникаций. Строительная готовность станций составляет 32% и 16%, соответственно», - уточнил Бочкарев.

Достроить участок Солнцевской линии до станции «Внуково» планируется в следующем году. Предполагается, что ежедневный пассажиропоток участка от «Рассказовки» до «Внуково» составит свыше 50 тыс. человек.

В четверг в Москве состоялась церемония завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро.