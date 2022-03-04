РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Ряд пробок образовался на дорогах подмосковного Красногорска утром в пятницу, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На Волоколамском шоссе движение затруднено в поселке Нахабино от поворота на улицу Володарского до станции МЦД-2 Нахабино. Еще одна пробка начинается от поворота на улицу Чапаева в микрорайоне Опалиха. Участок протяженностью более 1,7 км обозначен на карте красным цветом. До Успенской церкви поток автомобилей ускоряется, но движется все равно медленнее, чем при свободной дороге. От церкви снова пробка - 2-километровый участок обозначен на карте красным и желтым цветами.

В обратном направлении затруднение движения наблюдается от улицы Народного ополчения до микрорайона Изумрудные холмы. Напряженная дорожная ситуация на выездах во всех примыкающих к Волоколамскому шоссе улиц.

Красным на карте обозначена «петля» эстакады на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе.

На Новорижском шоссе затор от съезда на Красногорск до МКАД. Сервис оценивает ситуацию здесь на 5 баллов.