РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 мар. Дом на улице Панфилова в поселке Нахабино подмосковного Красногорска останется без холодного водоснабжения до 13:00 в пятницу, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

Холодное водоснабжение будет перекрыто с 09:30 до 13:00 по адресу: улица Панфилова, 5. Воды не будет в связи с устранением утечки на водопроводе по адресу: поселок Нахабино, улица Институтская, 13А.

Для жителей будет установлена автоцистерна с питьевой водой.