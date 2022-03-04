РИАМО - 4 мар. Город сдаст в аренду на 5 лет павильон под размещение кафе в парке «Фили» на западе столицы. Общая площадь объекта составляет 90 «квадратов», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При этом 63 квадратных метра занимает само сооружение, а 27 отведено под размещение оборудования и летнюю веранду.

Павильон находится на пересечении улиц Большой Филевской и Минской. Он представляет собой модуль, состоящий из обеденного зала с панорамным остеклением, из которого виден парк. В нем также есть барная стойка, кухня и подсобка.

Заявки на участие в торгах принимают до 11 марта. Аукцион пройдет 16 марта.

В ходе торгов в прошлом году город реализовал 71 объект под ведение торговли и открытие пунктов общественного питания в парках на сумму 15,2 млн рублей. В среднем конкуренция составила три участника на лот.