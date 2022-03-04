РИАМО - 4 мар. В Москве началось возведение основного хода эстакады над Варшавским шоссе и Курским направлением Московской железной дороги (МЦД-2). Этот участок Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе войдет в состав Московского скоростного диаметра, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время производится вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства и уже началось возведение 4 из 9 опор эстакады и пятисотметрового съезда», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в 2021 году в Москве было открыто движение по путепроводу через железнодорожные пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является проектировщиком и генподрядчиком Юго-Восточной хорды) Юрия Кравцова, на нынешнем строительном участке, помимо эстакады над Варшавским шоссе и железной дорогой, запланировано строительство еще нескольких искусственных сооружений.

Так, на объекте появятся мост, эстакада основного хода через проектируемый проезд на территории жилой застройки «Южная Битца», эстакадный съезд с МКАД на Московский скоростной диаметр в сторону области и надземный переход через МКАД вблизи остановки «Южная ТЭЦ».

«Кроме того, на участке появятся 2 тоннеля: под Симферопольским шоссе, а также тоннель под 32-м километром МКАД. В настоящий момент защитный экран тоннеля, который позволит вести строительства без ограничения движения по Кольцевой автодороге, готов на три четверти», — рассказал Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под названием «Московский скоростной диаметр».

«Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность — более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 мин», — объяснил Собянин.