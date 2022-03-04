РИАМО - 4 мар. В ходе реставрации особняка XIX века, который находится в Тверском районе в центре столицы, было найдено место, где располагался камин «Микула Селянинович и Вольга» работы Михаила Врубеля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Этот керамический камин был создан по мотивам былины о князе Вольге Святославиче и богатыре-землепашце Микуле Селяниновиче.

Впервые камин представили публике на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Тогда его удостоили золотой медали. Всего существовало шесть экземпляров печи, но по назначению использовали только ту, что находилась в этом особняке на Садовой-Самотечной. На основе камина планируют создать копию, которую установят в историческом месте. Оригинальный камин находится в Третьяковской галерее.

При реставрации здания также обнаружили альфрейную живопись, росписи в технике гризайль и узоры из сусального золота. Они находятся на парадной лестнице и на первом этаже. Их автор неизвестен. Специалисты ищут способы, как сохранить этот декор.

Здание занимает посольство Ливанской Республики. Его реставрацию проводят впервые. Работы начали в конце 2021 года. Специалисты укрепят фундамент, восстановят кирпичную кладку, фасады расчистят от слоев старой краски. Особое внимание уделят лепному декору, наличникам дверей и окон. Интерьерам планируют вернуть исторический облик.