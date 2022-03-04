РИАМО - 4 мар. Специалисты Мосгорнаследия утвердили предмет охраны для трех зданий, которые расположены на Комсомольской площади в Москве. Это Центральный дом культуры железнодорожников (ЦДКЖ), Ярославский и Казанский вокзалы, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Каждое из этих зданий имеет свои уникальные черты. Перед тем, как определить предмет охраны было проведено масштабное исследование – фасадов, планировки, интерьеров.

«Теперь реставрировать эти памятники архитектуры можно только в соответствии с утвержденным предметом охраны и по согласованному Мосгорнаследием проекту», - сообщила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Ярославский вокзал был построен в начале 20 века - 1903–1904 годах. Архитекторы - Роман Кузьмин и Федор Шехтель. Чуть позже - с 1912 по 1914 гг - построили Казанский вокзал. Архитектор этого здания - Алексей Щусев. Этот же архитектор спроектировал Центральный дом культуры железнодорожников. Здание было построено с 1925 по 1926 гг. Дом культуры причисляют к стилю советского ар-деко.

Как рассказал руководитель департамента культурного столицы Алексей Емельянов, у всех этих объектов есть свои архитектурные и исторические корни.

«Например, прообразом фасада Ярославского вокзала послужил павильон Русского Севера, возведенный по проекту художника Коровина для Нижегородской ярмарки 1896 года. А центральная часть Казанского вокзала выполнена по подобию дозорной башни Казанского кремля, или, как ее еще называют, башни Сююмбике», — сказал Емельянов.

Так, в предмет охраны Ярославского и Казанского вокзалов включили композиционные решения двух зданий. Кроме того, в предмет охраны вошли – планировка, украшения интерьеров, исторические осветительные приборы и другое.

Что касается Центрального дома культуры железнодорожников, то в его предмет охраны вошли окна, двери, цоколь, пилястры, оформление парадных входов и другое.