РИАМО - 4 мар. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» в Котельниках 3 марта образовались большие очереди из-за объявления о приостановлении работы мебельного магазина IKEA, для охраны общественного порядка на место пришлось выехать правоохранительным органам, сообщил близкий к ситуации источник.

«За вчерашние сутки происшествий не зафиксировано. Был массовый наплыв граждан в связи с временным ограничением работы магазина IKEA», - говорится в сообщении.

Ранее пользователи Instagram-аккаунта mylubertsy сообщили об огромных очередях в магазине вечером 3 марта.

Как говорится на сайте магазина, IKEA вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях в России с 4 марта 2022 года. Уточнить информацию об обслуживании уже совершенных покупок можно на сайте IKEA.RU.

«Все обязательства перед покупателями по оформленным и оплаченным до 3 марта включительно заказам будут выполнены. Вернуть товары, а также получить оформленные заказы на самовывоз из магазинов, вы сможете в магазинах и после 4 марта», - говорится в сообщении.