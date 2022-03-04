РИАМО - 4 мар. В столице Мосводоканал станет чаще проводить проверки качества воды в период активного таяния снега и весенних паводков, это поможет исключить попадание загрязняющих веществ в водохранилища, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вне зависимости от внешних факторов наши потребители могут быть уверены, что получат питьевую воду, соответствующую всем нормам и требованиям», - рассказал генеральный директор АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко.

В обычное время забор проб проводят один раз в сутки. Из-за половодья это станут делать чаще. По словам Пономаренко, водосборная территория источников водоснабжения Москвы составляет 50 тыс. кв. км. Усиленный контроль позволит заранее определить степень качества воды, которая придет с растаявшим снегом на станции, и подготовиться.

Специалисты центра контроля качества воды будут исследовать ее состав по рекам, притокам и в приплотинной зоне водохранилищ. На сегодняшний день «Мосводоканал» обеспечивает чистой питьевой водой более 15 миллионов потребителей Московского региона.