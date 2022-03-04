РИАМО - 4 мар. Компания Google приняла решение отказаться от продажи контекстной рекламы на своих платформах в России. Речь идет о сервисе Google Ads, сообщает Газета.ru.

Причиной данного решения представители компании назвали чрезвычайные обстоятельства.

Предполагается, что отказ от рекламы затронет как поисковик Google, так и YouTube. Потери в результате прекращения продаж рекламы понесет не только компания, но и российские рекламные агентства.

Ранее Роскомнадзор направил компании Google требование отключить «рекламу» со сведениями о жертвах среди российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. С момента принятия решения о ее проведении многие зарубежные компании объявили о приостановке деятельности на территории РФ.