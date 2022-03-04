В первой половине 2022 года в Москве планируют открыть многофункциональный комплекс (МФК) «Солнце Москвы» с одноименным колесом обозрения. Его высота составит 140 метров, оно станет самым большим в Европе — на пять метров выше знаменитого аттракциона London Eye из столицы Великобритании. «Солнце Москвы» должно стать одним из новых мест притяжения для туристов и горожан, однако эксперты отмечают, что у проекта есть и определенные минусы. Каким будет главный аттракцион столицы, читайте в материале РИАМО.

Место с историей

Строительство колеса обозрения «Солнце Москвы», которое должно стать одним из крупнейших в мире, началось рядом с южным входом ВДНХ еще в 2019 году. Объект откроют рядом с ВДНХ неслучайно: в 1997 году на территории парка аттракционов «Москва-850» заработало колесо обозрения высотой 73 метра, однако в 2016 году его демонтировали.

«Солнце Москвы» появится в Останкинском районе столицы, где проживает свыше 60 тысяч человек. А территорию ВДНХ, которая находится по соседству с будущим колесом обозрения и МФК, ежегодно посещают примерно 30 миллионов человек.

Согласно проекту, у колеса, которое выполнят в белом цвете, будет около 30 закрытых кабин высотой 3,1 метра, шириной 2,9 метра и длиной 3,3 метра. Капсулы с панорамным остеклением изготовят из высокопрочного стекла, а каждая шестая кабина будет с прозрачным полом. Кабины смогут принять до 15 человек, а всего одновременно находиться на аттракционе смогут 450 человек.

Все кабины оснастят системами кондиционирования, отопления и освещения, а также кнопками связи с оператором. Поэтому время полного оборота колеса — 18 минут 40 секунд — гости смогут провести в комфорте. Как ранее сообщал глава компании «Колесо обозрения «Солнце Москвы» Денис Тетерин, с аттракциона будет открываться прекрасный вид на целый ряд столичных достопримечательностей.

«С высоты аттракциона будет открываться обзор в радиусе 48 километров, что позволит посетителям увидеть самые знаковые достопримечательности и зеленые зоны столицы: территорию ВДНХ, Ботанический сад, парки «Сокольники» и «Останкино», «Москву-Сити», Живописный мост, пойму Москвы-реки и не только», — отмечал Тетерин.

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С акцентом на безопасность

Проект колеса обозрения «Солнце Москвы» предусматривает многоуровневую систему безопасности. Это связано с тем, что на единой территории будут находиться и само колесо обозрения, и МФК, относящиеся к объектам культуры и торговли.

Прежде чем попасть в многофункциональный комплекс или на аттракцион, каждому посетителю нужно будет пройти осмотр на посту охраны, который оснастят арочными и ручными металлодетекторами, интроскопом, приборами для обнаружения огнеопасных и легковоспламеняющихся жидкостей в закрытых сосудах, а также газоанализатором паров взрывчатых веществ. Безопасность будет обеспечивать и кинологический расчет, который без промедления сможет обследовать подозрительные вещи и предметы без приостановки работы аттракциона.

Согласно регламенту по обеспечению антитеррористической защищенности, тщательному осмотру будут подвергаться личные вещи, оставленные в камере хранения или забытые на территории «Солнца Москвы». Наблюдать за посетителями также будут и в кабинках аттракциона — каждую из них оснастят камерами видеонаблюдения и системами для связи с оператором.

Что касается билетов на аттракцион, то, по словам Дениса Тетерина, их разделят на несколько категорий. «Мы намеренно отказались от самого простого и незамысловатого подхода в части разработки билетной программы — два билета: взрослый и детский, а применили дифференцированный подход, основанный на нескольких параметрах: период и время проката (есть высокие и низкие часы посещения), категория билета (состав семьи и возраст детей), льготные категории», — объяснил он.

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Новый вектор

Общая площадь МФК «Солнце Москвы», который откроется рядом с одноименным колесом обозрения, составит 33 тысячи квадратных метров. На ней разместятся городской променад с мобильными павильонами и два этажа закрытых пространств. Там откроют кафе, рестораны, кинотеатр, магазины продуктов, одежды, электроники и товаров для детей.

По словам руководителя пресс-службы «Солнца Москвы» Анастасии Рубцовой, подобный проект в России реализуется впервые. Ранее большие аттракционы не объединяли с мультиформатным пространством, которое было бы рассчитано на интересы туристов и ежедневные потребности гостей аттракциона. Такая концепция призвана сформировать новый вектор развития для развлекательных центров России.

МФК «Солнце Москвы» по замыслу авторов проекта будет сочетать в себе современный городской отдых, элементы образования, полезный досуг, возможности для шоппинга, а также яркие впечатления от посещения.

«Одна из основных наших задач в реализации проекта «Солнце Москвы» — создать новую всесезонную городскую инфраструктуру, интересную для каждого: как для москвичей, включая жителей района Останкино, так и для туристов. Впечатления от посещения колеса обозрения можно дополнить визитом в многофункциональный центр, где к услугам гостей — гастрокластер, кинотеатр, магазины», — отмечал Денис Тетерин.

По его мнению, развлекательные центры в будущем будут фокусироваться на предоставлении широкого выбора вариантов досуга, который побудит посетителей возвращаться туда снова и снова.

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Обратная сторона «Солнца»

Как считают эксперты, опрошенные РИАМО, концептуально проект «Солнце Москвы» является лайфстайл-центром, где девелопер попытался совместить шопинг, эдьютейтмент и получение впечатлений за счет колеса обозрения. «Объединение нескольких востребованных функций — удачная и современная практика, и российский рынок уже готов к таким проектам», — говорит управляющий партнер консалтинговой компании IPG.Estate Иван Починщиков.

Согласен со специалистом и завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов. По его словам, «Солнце Москвы» будет пользоваться популярностью как среди местных жителей (вокруг аттракциона и МФК много жилых домов), так и у посетителей ВДНХ. А для туристов появится еще одно обязательное к посещению место. Поэтому рядом с территорией ВДНХ вполне может сформироваться новое и популярное развлекательное пространство.

«Интересно будет выглядеть новое колесо обозрения на фоне Останкинской башни и расположенных рядом высотных памятников — «Покорителям космоса» и «Рабочий и колхозница». Важно, что район строительства колеса не является местом исторической застройки, и новое место притяжения не разрушит исторический пейзаж», — говорит Цыганов.

Впрочем, несмотря на все плюсы проекта «Солнца Москвы», эксперты находят у него и определенные недостатки. По мнению Ивана Починщикова, на прибыль будет существенно влиять сезонность из-за востребованности доминанты проекта в теплое время года.

«При высокой посещаемости летом выручка МФК в зимний период будет сравнительно низкой — на уровне классического торгового комплекса. Неопределенным остается вопрос о пуле арендаторов при текущих геополитических условиях, что может повлиять на сроки ввода в эксплуатацию», — говорит Починщиков.

В свою очередь архитектор-урбанист Елена Пудова обращает внимание на то, что «Солнце Москвы» будет расположено достаточно близко к окружающей застройке, в том числе к жилым домам и зданию инспекции ФНС. «Это не самый лучший вид, который может открываться с колеса обозрения», — считает эксперт.

Еще один минус Александр Цыганов видит в высокой стоимости проекта, из-за чего у него могут возникнуть проблемы с окупаемостью. Кроме того, по мнению специалиста, остается открытым вопрос, насколько продуманы варианты эвакуации посетителей с верхней части колеса на уровне 120-140 метров над землей в случае потенциальной аварии.

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