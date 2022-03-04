РИАМО - 4 мар. По решению Роскомнадзора российские пользователи больше не смогут просматривать сайты «Радио Свобода» и русской службы Би-би-си. Ранее был ограничен доступ к ряду других ресурсов, сообщает ТАСС.

Так, ранее ведомство ограничило доступ к сайту интернет-издания «Медуза» (включено в список иноагентов). Причиной стали призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных митингах.

Под ограничения попали ресурсы телеканала «Дождь» (внесен в список иноагентов) и радиостанции «Эхо Москвы». По данным ведомства, они распространяли фейковую информацию о ходе спецоперации российских войск на Украине.

Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее основные цели - демилитаризация Украины и защита мирных жителей.