РИАМО - 4 мар. В строительной отрасли столицы давно ведется работа по импортозамещению. Городская стройка на сегодняшний день независима от внешнего рынка более чем на 95%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Потребности в части транспорта и оборудования обеспечены Россией и Белоруссией, техника любой сложности доступна на заводах Китая и частично РФ. При этом все основные материалы - металл, бетон, фанера - российского производства. Импорт касается только отдельных образцов техники и оборудования, некоторых отделочных материалов, без которых можно обойтись», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в Москве достаточно тоннелепроходческих комплексов для строительства метро и комплектующими к ним. В 2022 году достроят 9 оставшихся станций Большой кольцевой линии метро. Кроме того, продолжат работу по продлению действующих веток.

Недвижимость столицы остается привлекательным вложением с точки зрения инвестиций. Объем ввода в эксплуатацию в этом году можно будет сопоставить с рекордами последних лет. Стройки города работают в штатном режиме. Планируется быстрее завершить строительство объектов по Адресной инвестиционной программе.

Бочкарев отметил, что сложившаяся обстановка привносит определенную турбулентность в экономические и другие вопросы. Однако в настоящее время преждевременно детально обсуждать изменение цен на рынке.

«Меры поддержки спроса будут разработаны и реализованы. Наша отрасль готова к любым сценариям. Стройкомплекс Москвы обладает запасом прочности на несколько лет вперед - все планы будут реализованы», - заявил Бочкарев.