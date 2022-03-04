РИАМО - 4 мар. Торги в секции фондового рынка не будут возобновлены на Мосбирже в пятницу. Решения о работе 5 марта на данный момент нет, сообщается в Telegram-канале Банка России.

Исключение составят режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, секция срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме «Закрытие позиций», товарная секция (драгоценные металлы) и зеркальные контракты на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10:00 до 18:45 по московскому времени, а также секция рынка СПФИ.

Режим работы Мосбиржи на 5 марта будет определен до 9 утра следующего дня.

Решение Центробанка обусловлено санкциями западных стран в отношении России. Они были введены в ответ на проведение РФ военной операции на Украине.