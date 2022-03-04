РИАМО - 4 мар. Глава сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Брайан Чески объявил о приостановлении всех операций в России и Белоруссии, сообщает Газета.ru.

Ранее о временном прекращении деятельности в РФ объявила IKEA. Это вызвало ажиотаж в ТЦ, где представлена эта сеть. Аналогичное заявление сделала компания H&M.

2 марта не открылись магазины техники Apple re:Store, однако уже на следующий день все торговые точки вернулись к работе.

Приостановление деятельности крупных зарубежных сетей в России – часть санкционных мер, объявленных Западом после начала спецоперации российских военных на Украине.