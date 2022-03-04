РИАМО - 4 мар. Новые санкции в отношении России будут отменены, если она прекратит проведение специальной военной операции на Украине и выполнит ряд других требований, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», - перечислила требования Нуланд в интервью ТАСС.

По мнению политика, сейчас РФ не признает право Украины на существование.

При этом Нуланд не дала прямого ответа на вопросы о требовании со стороны России - отказе НАТО от расширения на восток.

«У нас не было никакого намерения преследовать Россию», - заявила замгоссекретаря.

Нуланд подчеркнула, что считает угрозу со стороны Украины и НАТО для России нулевой и не видит в ней оправдания действиям РФ.

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины. На данные действия Запад ответил новыми санкциями в отношении РФ.