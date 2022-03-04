РИАМО - 4 мар. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «дать приказ» в ходе спецоперации на Украине взять Киев, Харьков и другие города. Он заявил, что таким образом все закончится в течение 1-2 дней.

«Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни убежден, что в сложившейся ситуации переговоров недостаточно, необходимо в короткие сроки выполнить цели военной спецоперации на Украине.

Кадыров также заявил, что в случае получения такого приказа для его выполнения на Украину отправится значительное число добровольцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Ее целями являются демилитаризация страны и защита мирных жителей.