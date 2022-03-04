РИАМО - 4 мар. После обновления тяжелого диагностического оборудования в детских больницах столицы появится возможность проводить магнитно-резонансную томографию сердца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На сегодняшний день МРТ сердца уже начали делать в Морозовской детской больнице. Такое исследование - редкий и сложный вид лучевой диагностики. Он дает возможность определять редкие пороки сердца.

«После установки новых магнитно-резонансных томографов, закупленных по уникальной методике — контрактам жизненного цикла, такая возможность появится и в других детских больницах Москвы», — сказал главврач Морозовской детской больницы, главный внештатный специалист-неонатолог Москвы Валерий Горев.

Москва уже приобрела девять самых современных магнитно-резонансных томографов для детских стационаров по контрактам жизненного цикла. В течение двух лет их начнут использовать в медучреждениях. Среди них детская городская клиническая больница имени Г.Н. Сперанского, городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова и другие.