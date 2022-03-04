РИАМО - 4 мар. По итогам отборочного чемпионата по робототехнике «First Robotics Championship — Москва 3.0» на национальном этапе регион будут представлять 32 команды — 22 из столицы и 10 из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В турнире будут участвовать 9 команд из технопарка «Мосгормаш» и 4 команды из технопарка «Москва». Заключительная часть чемпионата пройдет с 18 по 20 марта в столичном «Экспоцентре».

«В финале чемпионата примут участие около 350 команд из 42 регионов России и из Казахстана. Нам приятно, что треть финалистов из столичного региона — это команды детских технопарков Москвы», - сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она пояснила, что благодаря технопаркам московские школьники могут найти свое призвание, а еще получить полезные практические навыки.

Темой чемпионата по робототехнике в 2022 году стали грузовые перевозки. Турнир за право выхода в финал проходил по 4 направлениям для участников от 4 до 18 лет: Discover, Explore, Challenge и First Tech Challenge. Все команды показали свои инновационные разработки, а судьи смогли увидеть навыки участников.

«Слушатели детских технопарков показывают такие хорошие результаты во многом благодаря преемственности поколений. Даже после того, как их выпускники поступают в вузы, они остаются работать с детьми в качестве наставников», — уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он рассказал, что выпускник «Мосгормаша» Марк Ганкин несколько раз побеждал в различных конкурсах во время обучения там. Сейчас юноша учится на втором курсе МЭИ. При этом он готовил к турниру команды своего технопарка, три из которых вошли в число победителей в нескольких категориях.