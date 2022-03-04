РИАМО - 4 мар. В пятницу в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет снег, сообщается на сайте «Метеовести».

Московский регион находится под влиянием северо-западной части каспийского циклона. Температура в столице составит 0 – плюс 2 градуса, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 746 мм рт. ст. Влажность воздуха в пределах 55%.

Геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.